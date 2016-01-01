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Европлат
Вы можете поддержать служение CNL при помощи терминалов Европлат:
1. В главном меню терминала выберите раздел ДРУГИЕ УСЛУГИ
2. Нажмите кнопку БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
3. Выберите CNL
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ
6. Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки ПРОДОЛЖИТЬ
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек
Спасибо за Ваше пожертвование!
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Пожалуйста, по отправлении пожертвования сообщите нам:
- Фамилию, Имя, Отчество отправителя,
- страну, город, номер телефона,
-дату перевода, сумму перевода, контрольный номер (если есть)
по электронной почте: partner@cnl.tv или по удобному вам номеру телефона.
Казахстан: +7 (727) 251 10 50
Россия: +7 (499) 502 0570
Украина: +380 (44) 223 53 36
Германия: +49 (0) 240 545 59 50
Латвия: + 371 67 27 77 43
США: +1 888 346 32 65
CNL в WhatsApp и Viber:
+380 934 36 97 25
Без этих данных мы не сможем получить Ваше пожертвование.