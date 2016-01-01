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Сбербанк России
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Назначение платежа «Добровольное пожертвование»
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-дату перевода, сумму перевода, контрольный номер (если есть)
по электронной почте: partner@cnl.tv или по удобному вам номеру телефона.
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CNL в WhatsApp и Viber:
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