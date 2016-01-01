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PayPal (онлайн пожертвование)
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После заполнения этой формы Вы будете автоматически переадресованы на сайт PayPal, на котором:
- заполните форму, если у Вы являетесь обладателем платежной карты
или
- если у Вас есть счет PayPal, войдите в систему и следуйте инструкциям
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Пожалуйста, по отправлении пожертвования сообщите нам:
- Фамилию, Имя, Отчество отправителя,
- страну, город, номер телефона,
-дату перевода, сумму перевода, контрольный номер (если есть)
по электронной почте: partner@cnl.tv или по удобному вам номеру телефона.
Казахстан: +7 (727) 251 10 50
Россия: +7 (499) 502 0570
Украина: +380 (44) 223 53 36
Германия: +49 (0) 240 545 59 50
Латвия: + 371 67 27 77 43
США: +1 888 346 32 65
CNL в WhatsApp и Viber:
+380 934 36 97 25
Без этих данных мы не сможем получить Ваше пожертвование.